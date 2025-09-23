https://news.day.az/economy/1782550.html SOCAR подписала сделку с итальянской нефтяной компанией по обмену акциями - ФОТО Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компаниями Italiana Petroli S.p.A и MIP S.p.A подписано трехстороннее соглашение о купле-продаже акций. Как сообщает Day.Az, соглашение было подписано в рамках второго дня I Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.
Соглашение подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель правления Italiana Petroli S.p.A Уго Брачетти Перетти.
Данное соглашение имеет большое значение для углубления международного сотрудничества в энергетическом секторе Азербайджана и расширения стратегического партнерства SOCAR.
