SOCAR подписала сделку с итальянской нефтяной компанией по обмену акциями

Между Государственной нефтяной компанией Азербайджана (SOCAR) и компаниями Italiana Petroli S.p.A и MIP S.p.A подписано трехстороннее соглашение о купле-продаже акций.

Как сообщает Day.Az, соглашение было подписано в рамках второго дня I Азербайджанского международного инвестиционного форума, проходящего в Баку.

Соглашение подписали президент SOCAR Ровшан Наджаф и председатель правления Italiana Petroli S.p.A Уго Брачетти Перетти.

Данное соглашение имеет большое значение для углубления международного сотрудничества в энергетическом секторе Азербайджана и расширения стратегического партнерства SOCAR.