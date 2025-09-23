На биржах цена золота обновила исторический максимум

На биржах цена фьючерсов на золото за одну тройскую унцию (31,1 грамма) обновила исторический максимум.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные биржи, на нью-йоркской товарной бирже COMEX цена декабрьских фьючерсов на золото за тройскую унцию выросла на 0,15 % и составила 3 780,7 доллара США.

Цена декабрьских фьючерсов на серебро за одну унцию на COMEX снизилась на 0,23 % и составила 44,23 доллара США.