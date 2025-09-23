Марсоход Curiosity научился многозадачности

Инженеры НАСА оптимизировали работу ровера Curiosity, позволив ему работать в многозадачном режиме. Об этом сообщает издание ScienceDaily, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В Лаборатории реактивного движения НАСА заметили, что спустя почти 14 лет после старта миссии марсохода они нашли способ сделать ровер более производительным. Так, инженеры научили машину выполнять несколько задач одновременно, а не по очереди - например, работать манипулятором и связываться с орбитальным аппаратом. Выяснилось, что в результате этого эффективность ровера выросла.

"В начале миссии мы действовали скорее как осторожные родители, а затем давали нашему "ребенку" больше ответственности", - заявил специалист НАСА Рейдар Ларсен. Главное преимущество многозадачности заключается в том, что марсоход может выполнить свои задания, которые ему регулярно присылают ученые с Земли, раньше намеченного и перейти в режим заряда аккумуляторов.

По словам специалистов, оптимизация позволяет продлить срок службы генератора РИТЭГ, который со временем неизбежно становится менее эффективным. Ученые заметили, что Curiosity требует много энергии для работы: он оснащен роботизированным манипулятором, радиостанцией, камерами и 10 научными приборами.