Венгерский аграрный университет планирует открыть филиал в Азербайджане

Крупнейший сельскохозяйственный университет и научно-исследовательский институт Венгрии проявляют интерес к открытию филиала в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал сегодня в ходе 1-го Азербайджанского международного инвестиционного форума министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.

По его словам, географическое положение Азербайджана, логистический потенциал и благоприятные климатические условия подчеркивают важность инвестиций в человеческий капитал: "Например, крупнейший сельскохозяйственный университет и научно-исследовательский институт Венгрии проявляют интерес к открытию филиала в Азербайджане. Это свидетельствует не только об интересе к инвестициям, но и о стремлении вложиться в сферу образования".

"Образовательная и научно-исследовательская деятельность закладывает основу для инвестиций в продукцию с добавленной стоимостью, и государство продолжит поддерживать это направление. Особенно мы работаем с местными фермерами в Карабахе и Восточном Зангезуре. Международные инвесторы также проявляют интерес к инвестициям в виноградарство, пищевую переработку и фундуководство на освобожденных от оккупации территориях", - отметил министр.