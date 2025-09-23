Проект "Sea Breeze Health Valley" открывает новые возможности для развития здравоохранения в Азербайджане.

Как сообщает во вторник Day.Az, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев на панельной сессии, состоявшейся в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

По словам министра, "Sea Breeze Health Valley" - это не просто проект в сфере здравоохранения.

"Он также станет ключевым фактором роста этого сектора и внесет вклад в диверсификацию национальной экономики. Этот проект является одним из основных направлений для создания новой экономики здравоохранения и моделей финансирования", - добавил Теймур Мусаев.

Министр отметил, что проект станет международным центром медицинского туризма и научных исследований, а также объединит региональных медицинских операторов, создавая новые возможности для сотрудничества.