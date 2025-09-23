https://news.day.az/world/1782528.html Самолет пролетел на крайне низкой высоте над Новой Москвой - ВИДЕО Самолет пролетел на крайне низкой высоте над Новой Москвой. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео:
Самолет пролетел на крайне низкой высоте над Новой Москвой - ВИДЕО
Самолет пролетел на крайне низкой высоте над Новой Москвой.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Представляем вашему вниманию данное видео:
