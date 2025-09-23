Мы готовы оказать всестороннюю поддержку проекту «Sea Breeze Health Valley»

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр здравоохранения Теймур Мусаев на панельной сессии, состоявшейся в рамках Первого Азербайджанского международного инвестиционного форума.

По словам министра, "Sea Breeze Health Valley" - это уникальная инициатива, для которой может быть применен эксклюзивный подход в плане обеспечения страновой и международной легитимной деятельности. Это исключит вероятность риска в задержке его реализации: "Мы - Министерство здравоохранения - полностью готовы принять специально адаптированный нормативный подход для поддержки реализации проекта", - добавил министр.

Теймур Мусаев подчеркнул, что такой подход обеспечит быструю и успешную реализацию проекта: "Министерство, как координатор инициативной группы заинтересованных сторон, в очередной раз подтверждает свою полную поддержку".