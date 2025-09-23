Тяжелое ДТП с туристическим автобусом в Аланье, есть пострадавшие

В турецкой Аланье туристический автобус столкнулся с микроавтобусом. Пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщает агентство IHA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авария, как уточняется, произошла около 23 сентября в 10:10 по бакинскому времени.

"В районе Конаклы в Аланье произошло столкновение туристического автобуса с маршруткой на трассе D400", - говорится в материале.

Пострадавших увезли в ближайшие больницы.