Тяжелое ДТП с туристическим автобусом в Аланье, есть пострадавшие

В турецкой Аланье туристический автобус столкнулся с микроавтобусом. Пострадали 15 человек, двое в тяжелом состоянии, сообщает агентство IHA, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Авария, как уточняется, произошла около 23 сентября в 10:10 по бакинскому времени.
"В районе Конаклы в Аланье произошло столкновение туристического автобуса с маршруткой на трассе D400", - говорится в материале.
Пострадавших увезли в ближайшие больницы.
