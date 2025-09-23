В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие "Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими", организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана в партнерстве со Всемирной исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), сообщает Day.Az.

Фестиваль, проводимый с 2018 года, стал традицией и важной культурной платформой, призванной объединять поколения и культуры, содействовать диалогу, а также раскрывать богатейшее наследие великого мыслителя и поэта Имадеддина Насими сквозь призму современного искусства. В этом году, с 23 по 25 сентября, Баку и Шамахы становятся центрами насыщенной программы, посвящённой изучению философского и литературного наследия поэта, а также широкому спектру мероприятий в области литературы, театра и музыки.

На открытии фестиваля представлен Международный форум на тему "В поисках вечной истины", объединивший около семидесяти исследователей и ученых из Азербайджана, Турции, Пакистана, Узбекистана, Канады, Германии, Ирана, Ирака, Омана, Таджикистана и других стран.

Выступившие министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, президент Национальной академии наук Азербайджана, заслуженный деятель науки, академик Иса Габиббейли, научный куратор форума, директор Национального музея азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви, профессор, действительный член НАНА Рафаэль Гусейнов, а также генеральный директор ИСЕСКО Салим бин Мухаммед Аль-Малик в своем видеовыступлении подчеркнули значимость фестиваля в целях пропаганды и представления широкой общественности творческого наследия Насими. Было отмечено, что фестиваль расценивается как важное международное событие в деле популяризации азербайджанского искусства и призван пропагандировать богатое философское и литературное наследие одного из величайших поэтов средневекового Востока - Имадеддина Насими. При этом фестиваль занял достойное место среди международных культурных событий, укрепляя авторитет Азербайджана как хранителя духовных и художественных ценностей Востока.

Поэтическое наследие Насими - истинное сокровище, отражающее широту и гуманизм его взглядов. Лирико-философские строки поэта, вдохновленные красотой природы и величием человеческой души, и поныне звучат современно, призывая к познанию мира через постижение человека. Образ Насими, его судьба и идеи оставили глубокий след в мировой поэзии, а в Азербайджане стали источником вдохновения для художников, скульпторов, режиссёров и исследователей, создавших целый пласт произведений, посвящённых великому мыслителю.

После официальной части работа фестиваля продолжилась панельными сессиями. В программе нынешнего года - не только научные обсуждения, но и художественные выставки, театральные постановки, литературные вечера, музыкальные презентации и другие значимые проекты.

23 сентября в Азербайджанском национальном музее ковра состоится открытие экспозиции "Вне времени и пространства", где будет представлена поэзия и философия Насими, а также суфийские традиции и воззрения через гармонию различных видов искусства. С этой целью для выставки были отобраны редкие жемчужины искусства из ведущих музеев Азербайджана и Турции.

24 сентября фестиваль продолжится в Шамахы и впервые пройдет в комплексе Nəsimi Bağları (Сады Насими). Здесь с участием известных ханенде, вокалистов, поэтов и чтецов будет представлена яркая разнообразная концертная и художественная программа, организованы различные мастер-классы, пройдет "Мультидисциплинарный фестиваль искусств" под открытым небом, посвященные творчеству Насими. Участники фестиваля также смогут ознакомиться с выполненной в современном стиле гигантской статуей выдающегося поэта Насими на территории комплекса.

Именно перед комплексом "Садах Насими" в Шамахы под открытым небом пройдет кульминационный момент фестиваля, когда будет представлена грандиозная премьера - новая постановка бессмертного произведения великого композитора Фикрета Амирова - балета "Сказание о Насими", созданной ​​известным режиссером и продюсером Андрисом Лиепой. Спектакль будет представлен балетной труппой в сопровождении симфонического оркестра Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Хореограф-постановщик - Патрик Де Бана, сотрудничавший с различными труппами в разных странах.