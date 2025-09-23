Названа представительница Азербайджана на детском "Евровидении-2025"

На предстоящем 13 декабря в Тбилиси конкурсе песни "Детское Евровидение - 2025" Азербайджан представит Ягмур Насруллаева.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, имя представителя страны было объявлено на пресс-конференции во вторник, 23 сентября.

На пресс-конференции выступили руководитель азербайджанской делегации Нурлана Джафарова, глава пресс-службы азербайджанской делегации на "Евровидении" Тураб Теймуров и советник генерального директора İTV по вопросам "Евровидения" Максим Цурков.

Отмечено, что процесс отбора проходил достаточно напряженно. "На конкурс поступило более 60 заявок. Из них были выбраны лучшие 15 участников, которые прошли в следующий этап, и в итоге был определен победитель. Жюри отборочного этапа было сформировано из известных деятелей искусства. В его состав вошли Народный артист Сиявуш Керими, Заслуженные артисты Говхар Гасанзаде и Вугар Джамалзаде, аранжировщик Вугар Бахыш, бывшая участница "Евровидения" Самира Эфенди и главный режиссер Азербайджанского государственного академического музыкального театра Джавид Имамвердиев".

Сама Ягмур Насруллаева, поделившись своими впечатлениями, отметила, что ранее уже представляла страну на многих международных конкурсах. В совместном азербайджано-казахстанском конкурсе, проходившем в Астане, она заняла 3-е место: "Верю, что благодаря нынешнему конкурсу "Евровидение" меня узнает более широкая аудитория. В настоящее время я учусь во втором классе Детской школы искусств номер 5. Моя семья и мои учителя всегда поддерживали меня".