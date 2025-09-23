Citroën, Peugeot и Opel объявили о срочном отзыве некоторых автомобилей

На сайте Rappel Conso сообщается о четырех автомобилях, которые могут "иметь неисправную высоковольтную аккумуляторную батарею", что может привести к "перегреву аккумуляторной батареи или автомобиля и возгоранию". В настоящее время речь идет о четырех автомобилях.

Как передает Day.Az, бренд Peugeot подвергся нападкам со своими моделями 3008 V2 и 508 V2, выпущенными в 2016 и 2018 годах соответственно. Аналогичное предупреждение касается и автомобиля Citroën C5 Aircross, который доступен в дизельной, гибридной и подключаемой гибридной версиях. В Европе эта модель поступила в продажу в конце 2018 года после официальной презентации в апреле 2017 года на Шанхайском автосалоне.

Отзыв коснулся и модельного ряда DS Automobiles, включая DS 7 Crossback. Это второй внедорожник бренда, произведенный во Франции на заводе PSA в Мюлузе. Opel Grandland, представленный в 2017 году, также оснащен аккумулятором, который может загореться. В августе прошлого года тысячи автомобилей были отозваны из-за производственного дефекта в топливной системе, который мог привести к возгоранию.

Каждая отзываемая модель соответствует серии номеров одобрения типа ЕС, указанных в поле K регистрационного удостоверения транспортного средства. В связи с этим владельцам транспортных средств предлагается сравнить номера, представленные на сайте Rappel Conso. В случае совпадения власти рекомендуют незамедлительно обратиться к дилеру для проведения необходимого ремонта.