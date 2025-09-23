В Ыгдыре состоялся показ документального фильма «По ту сторону Араза»

В турецкой провинции Ыгдыр состоялся показ документального фильма "По ту сторону Араза" (Aras'ın Öte Yanı).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, организационную поддержку мероприятию оказали генеральное консульство Азербайджана в Карсе, администрация губернатора Ыгдыра и Ыгдырский университет.

Документальная работа посвящена трагической судьбе жителей разделенных Аразом сел на турецко-армянской границе - Халыкышлак (в турецком Карсе) и Гаджи Байрам (Западный Азербайджан).

Век назад на фоне атак армянских бандформирований жители села Гаджи Байрам, впоследствии переименованного армянами в Багаран, были вынуждены переплыть Араз и бежать в Турцию.

Перед участниками мероприятия выступили генконсул Азербайджана в Карсе Замин Алиев, ректор Ыгдырского университета Экрем Гюрел, помощник губернатора провинции Ыгдыр Ахмет Нури Демир и др.

По словам Экрема Гюрела, историческая память и культурное наследие народов не ограничены государственными границами. "Река Араз - это не просто протекающая в нашем регионе река, а носитель памяти, культуры и истории. Исторические процессы, музыка и традиции, имевшие место по ту сторону реки, - составная часть единого наследия. В данном смысле река Араз является для нас символом единства и братства", - сказал ректор турецкого вуза.

Помощник губернатора Ахмет Нури Демир поблагодарил всех участников проекта по созданию документального фильма "По ту сторону Араза". "Важно помнить о наследии народа и передавать его будущим поколениям граждан. Это наша общая ответственность", - подчеркнул он.

В свою очередь генконсул Замин Алиев акцентировал внимание на нерушимости исторических уз Турции и Азербайджана, назвав показ документальной ленты очередным вкладом в сближение двух народов.

Режиссер фильма Али Пирим назвал реку Араз "живительной водой" и "источником культуры" тюркских народов. "Неслучайно, что многие жители региона носят имена и фамилии Араз", - сказал режиссер, охарактеризовав село Багаран как "символ насильственно уничтоженной культурной памяти".

По его словам, создатели картины пообщались с внуками жителей двух сел в попытке восстановить "мосты к историческим процессам".

После показа фильма состоялась концертная программа.