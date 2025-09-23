SOCAR приобрела акции одной из ведущих энергокомпаний Италии

SOCAR подписала соглашение о приобретении 99,82% акций одной из ведущих энергетических компаний Италии - "Italiana Petroli" (IP) у "API Holding".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на SOCAR, завершение сделки ожидается в первом квартале 2026 года при условии выполнения стандартных процедур закрытия и получения необходимых регуляторных одобрений. Соглашение стало результатом конкурентного процесса M&A, в котором SOCAR участвовала с четвёртого квартала 2024 года.

"Italiana Petroli" является одной из крупнейших интегрированных downstream-платформ Италии. Компания владеет сетью из тысяч автозаправочных станций по всей стране, двумя нефтеперерабатывающими заводами с совокупной мощностью около 10 млн тонн в год, занимается продажей специализированной продукции (битум, авиационное топливо, смазочные масла) и управляет национальной логистической системой.

Компания известна профессиональной командой местных менеджеров и сотрудников, уделяющих особое внимание вопросам безопасности, соответствия и эффективности, а также пользуется высокой репутацией среди клиентов и местных сообществ. SOCAR планирует сотрудничать с коллективом IP для сохранения и дальнейшего укрепления рыночных позиций и репутации компании, обеспечения бесперебойного предоставления высококачественных услуг клиентам, партнёрам и заинтересованным сторонам. Сокращение персонала не планируется, а приоритетом деятельности SOCAR в Италии станет экологическая ответственность.

Эта сделка является важным этапом расширения присутствия SOCAR на европейском энергетическом рынке и отражает приверженность Азербайджана укреплению двусторонних экономических и энергетических связей с Италией, а также вкладу в энергетическую безопасность и устойчивое развитие региона Европы.

В API Holding отметили, что решение о продаже всего пакета акций SOCAR было принято по итогам детального отбора, учитывая институциональный профиль SOCAR и её богатый опыт в бизнесе. Компания подчеркнула, что продажа международной промышленной группе с надёжной репутацией позволит IP продолжить стремление к совершенству, сохранить корпоративные таланты, укрепить позиции на глобальном уровне и подтвердить статус стратегического центра в Средиземноморье.

"Приобретение "Italiana Petroli" - это важный шаг в реализации нашей международной стратегии диверсификации. Это демонстрирует нашу долгосрочную приверженность развитию конкурентоспособного, инновационного и социально ответственного бизнеса, способствует энергетической безопасности Европы и укрепляет партнёрство между Азербайджаном и Италией", - заявил президент SOCAR Ровшан Наджаф.

По словам председателя Совета директоров Уго Браккетти Перетти, IP была и остаётся ключевым игроком в топливном секторе страны, а также важным актором в области мобильности и энергетической безопасности Италии.

"Руководя этой компанией, которая за более чем 90 лет стала одной из ведущих в Италии, мы гордимся тем, что оставляем будущим владельцам прочное наследие - знания, выдающихся специалистов, богатый опыт и исключительные инновационные способности.

Мы выражаем искреннюю благодарность Совету директоров и всем сотрудникам. Благодаря их самоотверженной работе удалось достичь выдающихся результатов, и компания стала одним из ключевых игроков рынка, способным привлекать инвестиции от ведущих международных структур", - отметил председатель Совета директоров.