Дорожная полиция обратилась к женщинам-водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям-женщинам.

Как передает Day.Az, в обращении говорится:

"Главное управление Государственной дорожной полиции обращает внимание всех женщин-водителей на то, что в последние годы дорожно-транспортные происшествия с их участием вызывают серьезную обеспокоенность.

Наблюдения показывают, что в ряде случаев невнимательность и несоблюдение правил дорожного движения становятся причиной тяжелых аварий. Только за прошедший период текущего года в 107 ДТП с участием женщин-водителей погибли 16 человек и 159 получили травмы".

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь призвало всех женщин-водителей сохранять хладнокровие и ответственность, не поддаваться эмоциям и избегать рискованных действий.