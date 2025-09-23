Сирия создаст новый парламент

Сирия готовится создать первый парламент после свержения Башара Асада, что станет важной вехой в переходе от его правления.

Как передает Day.Az, региональные комитеты выбрали избирательные коллегии, которые 5 октября изберут две трети из 210 членов Народного собрания. Ахмед аш-Шараа назначает оставшуюся треть.

Власти утверждают, что прибегли к этой системе вместо всеобщего избирательного права из-за отсутствия надежных данных о численности населения и перемещения людей после многих лет войны, пишет Reuters.

Процессом выборов руководит орган из 11 членов, назначенный Шараа в июне. Этот орган, в свою очередь, назначил региональные подкомитеты, которые отобрали членов региональных коллегий выборщиков после местных консультаций. Опубликован предварительный список из примерно 6000 выборщиков. Чтобы баллотироваться в парламент, необходимо быть избранным членом коллегии выборщиков. Критерии исключают сторонников прежнего режима, а также сторонников "отделения, разделения или стремления к иностранному вмешательству".