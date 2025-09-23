https://news.day.az/officialchronicle/1782634.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в штаб-квартиру ООН 23 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева прибыли в штаб-квартиру ООН для участия в дискуссиях на высоком уровне в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
