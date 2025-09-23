IFC инвестирует в расширение производства кормов для домашних животных в Турции
Международная финансовая корпорация (IFC) объявила о вложении капитала в компанию Çağatay Evcil Hayvan Mamaları ve Yem Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. (Çağatay Pet Food), второго по величине производителя сухих кормов для домашних животных в Турции.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на IFC.
Отмечается, что инвестиции помогут расширить деятельность компании, укрепить её платформу прямых продаж потребителям и создать рабочие места в растущем секторе кормов для животных и по всей цепочке добавленной стоимости.
"Совместные инвестиции IFC в капитал компании, вместе с Turkey Growth Fund IV (под управлением Turkven, ведущей консалтинговой фирмы в сфере частных инвестиций в Турции) и ЕБРР, позволят построить новый современный завод, который утроит производственные мощности компании и повысит её конкурентоспособность в секторе кормов для домашних животных", - говорится в сообщении.
Согласно информации, ожидается, что инвестиции приведут к росту численности персонала Çağatay Pet Food и поддержат более 1000 прямых и косвенных рабочих мест. IFC также окажет консультационную поддержку для увеличения занятости женщин и внедрения устойчивых практик по всей цепочке поставок. В целом, инвестиции должны способствовать росту добавленной стоимости в экономике Турции - углубляя рыночную конкуренцию и способствуя устойчивому и инклюзивному развитию.
"Рынок кормов для домашних животных в Турции демонстрирует стабильный рост на фоне увеличения числа домашних животных и растущего спроса на качественные и доступные продукты. В условиях ограниченного доступа к капиталу IFC предоставляет необходимое финансирование в сложной макроэкономической среде, поддерживая Çağatay Pet Food в реализации её потенциала", - подчеркивается в сообщении.
