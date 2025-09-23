Армянское лобби снова родило мышь

Автор: Зульфугар Ибрагимов

Армянское лобби постепенно выходит в тираж. У лоббистов практически не остается возможностей зарабатывать на хлеб насущный. Мир закрыл для себя армянскую тему, она теперь плохо продается, и услуги лоббистов нужны все меньше и меньше.

Но некоторые все еще питают надежды удержаться у кормушки диаспоры. В то время, как в самой Армении благодаря политике ее нынешнего руководства постепенно настраиваются на мирный лад, диаспора продолжает по инерции разбрасываться деньгами, и кое-кто рассчитывает этим воспользоваться. В принципе, тут есть один плюс - народ Армении имеет возможность убедиться, что диаспора и лобби - это отдельная планета, которую интересы армянской государственности никогда не волновали и не волнуют.

Некий Томас Бекер, который представляется директором по правовым вопросам и политике в Университетской сети по правам человека, а также преподает права человека в Колумбийской школе права, разместил в газете Washington Times истеричную статью, приуроченную ко второй годовщине восстановления суверенитета Азербайджана в Карабахе. В прошлом году он отметил эту дату такой же лживой писаниной в National Interest.

Отметим, что пустозвон не является автором этих изданий.

В прошлом году клеветническая статья была приурочена к СОР29 в Баку. Бекер считал, что это прекрасная возможность надавить на Азербайджан, на мировом уровне обвинить его в "этнических чистках" и "геноциде". На одном небольшом пространстве было собрано столько фейков, что статью можно было назвать своего рода "шедевром". Лоббист ссылается на собственные псевдо-расследования, взывает к так называемым международным правозащитникам, которые сегодня оказались не у дел благодаря трезвомыслию новой администрации США.

Надежды лоббиста, точнее, его финансистов, на СОР29 не оправдались. В этот раз он сделал еще более неуклюжую попытку привлечь внимание ко спущенной диаспорой повестке, вцепившись в вашингтонские договоренности и требуя от мировой общественности чуть ли не заблокировать их, пока в них не будут обозначены интересы сепаратистов.

Эта статейка - очень забавное чтиво. Она не злит, она забавляет. В ней собрана масса глупостей, нарративов, изобретенных реваншистско-сепаратистским меньшинством и поддержанных прежде активными союзниками Армении. Пока Ереван не пришел к истине, эти союзники торпедировали мирный процесс, сегодня же у всех укоротились языки. Зато диаспора рвет и мечет. Она трясет лоббистов, не оправдавших надежд, повышает гонорары и продолжает оплачивать слякотные публикации в СМИ. Расчет делается на незнание читателями тех же Washington Times и National Interest сути вопроса.

Неосведомленный рядовой американец, почитав Бекера, увидит ситуацию так: бедненькие армяне Карабаха жили себе, никого не трогали, а тут пришли злобные азербайджанцы, всех покрошили, а кого не покрошили - изгнали. Неосведомленный о карабахском конфликте простой американец ведь не в курсе, что на самом деле все началось за тридцать лет до этого, что у "бедненьких" сепаратистов руки по локоть в крови азербайджанских детей и стариков. Они и не догадываются о том, что творили оккупанты на деньги оплачивающей сегодня услуги лоббистов диаспоры на азербайджанской земле.

Честно говоря, закрадывается сомнение, а знает ли обо всем этом лжец Томми Бекер? Когда мистер Бекер трясущимися от гнева пальчиками выстукивает на клавиатуре требования о правах армян Карабаха, он в курсе, что мощным противовесом этим требованиям являются права азербайджанцев Армении? Этот противовес превращает в ничто все его красноречие. Вот прочие крикуны замолкли, потому что аргумент азербайджанской стороны слишком весом и заболтать его не удастся. А мистер Бекер, видимо, либо не осведомлен, либо, что ближе к истине, ему глубоко наплевать.

Возглавляя какую-то сеть по правам, читая лекции на тему права, Бекер должен понимать, что международное право не носит одностороннего характера и не работает только тогда, когда за это уплачено. Хотя, думается, ему и до этих реалий нет дела.

Такого правоведа нельзя подпускать к студентам, чтобы не плодить новых бекеров. Одного вполне достаточно.