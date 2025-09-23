Канцлера Германии Фридриха Мерца освистали на Октоберфесте, но политик вёл себя так, словно ничего не заметил - улыбался и махал рукой. Тем временем недовольство немцев его политикой бьёт через край.

Как передает Day.Az, Октоберфест в Мюнхене - праздник пива, веселья и традиций. Но в этом году на фестивале нашлось место и политике. Канцлер Германии Фридрих Мерц вместе с коллегами решил появиться перед публикой. Компанию ему составили вице-канцлер Ларс Клингбайль, министр труда Бербель Бас и баварский премьер Маркус Зёдер в национальном костюме. Казалось бы, всё готово для лёгкого пиар-выхода: улыбки, рукопожатия, фото на фоне шатра "Шоттенхамель".

Однако вместо оваций канцлеру достались свист и улюлюканье. Посетители Октоберфеста снимали видео и встречали Мерца откровенным недовольством. Он же как ни в чём не бывало улыбался и махал рукой, будто не понял происходящего. Этот диссонанс между настроением толпы и поведением политика стал ярким символом того, насколько сильно увеличился разрыв между властью и обществом в Германии.

И действительно, свежий опрос, опубликованный журналом Bild, показывает: 62-63% немцев не одобряют действия канцлера. Главные претензии - игнорирование внутренних проблем.