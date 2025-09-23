https://news.day.az/sport/1782413.html "Шеки"вернул в состав 22-летнего высокорослого игрока Баскетбольный клуб "Шеки" объявил о возвращении в команду 22-летнего Магомеда Садикова. Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, высокорослый игрок прошлый сезон провел в "Абшероне", а ранее, в сезоне 2023/24, уже выступал за "Шеки". Спортсмен является воспитанником местной баскетбольной школы.
На этом "Шеки" завершил трансферные работы. В межсезонье клуб, занявший третье место в прошлом чемпионате, пополнили Рашид Аббасов, турецкий баскетболист Дорукан Кузу, серб Давид Чекич, а также американцы Самир Стюарт, Малек Дейвис, Тайланд Кроуфорд, Девон Дженкинс и Керард Ричардсон.
