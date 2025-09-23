Трамп расскажет о возрождении мощи США

В ходе своей речи на Генассамблее (ГА) ООН американский лидер Дональд Трамп собрался затронуть вопрос завершения международных конфликтов и возрождения мощи США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

"Президент Трамп выступит с большой речью, подчеркнув возрождение американской мощи во всем мире", - пояснила Левитт.

Кроме того, глава США вспомнит и о всех своих "исторических достижениях" за восемь месяцев, которые он находится на посту. В том числе, Трамп расскажет о завершении "семи мировых войн и конфликтов".