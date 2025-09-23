https://news.day.az/world/1782398.html Трамп расскажет о возрождении мощи США В ходе своей речи на Генассамблее (ГА) ООН американский лидер Дональд Трамп собрался затронуть вопрос завершения международных конфликтов и возрождения мощи США. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
В ходе своей речи на Генассамблее (ГА) ООН американский лидер Дональд Трамп собрался затронуть вопрос завершения международных конфликтов и возрождения мощи США.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент Трамп выступит с большой речью, подчеркнув возрождение американской мощи во всем мире", - пояснила Левитт.
Кроме того, глава США вспомнит и о всех своих "исторических достижениях" за восемь месяцев, которые он находится на посту. В том числе, Трамп расскажет о завершении "семи мировых войн и конфликтов".
