Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) обратилось к водителям.

Как сообщает Day.Az, в обращении говорится:

"С окончанием летнего сезона отдыха и началом нового учебного года на внутригородских автодорогах наблюдается затрудненное движение. Такая ситуация создает сложности для проезда специальной техники к месту происшествия, в том числе пожарных и спасательных автомобилей, и их своевременного прибытия.

Особенно тревожно, что некоторые водители не уступают дорогу пожарным и спасательным машинам, спешащим к месту происшествия. В результате это препятствует оперативной ликвидации последствий пожаров, аварий и других происшествий, а также мешает минимизации возможного ущерба".

Учитывая вышеизложенное, МЧС обратилось к водителям автотранспортных средств с призывом незамедлительно уступать дорогу пожарным и спасательным автомобилям.

"Водители, не предоставляющие дорогу пожарным и спасательным машинам, несут не только юридическую ответственность, предусмотренную законодательством, но и моральную ответственность за то, что их действия серьезно затрудняют своевременное предотвращение происшествий и, самое главное, спасение человеческих жизней", - отметили в ведомстве.