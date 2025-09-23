Будет ли снесен крупнейший рынок стройматериалов в Баку?

Распространилась информация о том, что крупнейший в Баку рынок строительных материалов - "Дярнягюль" - будет снесён. Даже утверждалось, что предпринимателям уже направили официальное предупреждение по этому поводу. Чтобы прояснить детали, сотрудники "Xəzər Xəbər" обратились непосредственно к рынку "Дярнягюль".

Как передает Day.Az, предприниматели заявляют, что до сих пор им не предоставили никаких официальных документов. Лишь некий неизвестный человек вручил им бумагу без печати и без какой-либо юридической силы. При этом сообщается, что на территории планируются работы по реконструкции, и предпринимателям рекомендуют перенести свои магазины в другие места.

Продавцы подчеркивают, что из-за столь неопределенной информации освобождать торговые точки они не собираются. По их словам, без конкретного решения и подписанного документа никто не согласится на переселение.

Попытки связаться с руководством рынка для разъяснения ситуации успехом не увенчались. Будущее рынка остается открытым вопросом, и сами предприниматели тоже ждут официального ответа.

