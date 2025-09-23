"На Играх стран СНГ выступим двумя составами"

Все ближе старт Игр стран СНГ, что пройдут в Азербайджане с 28 сентября по 8 октября.

İdman.biz продолжает знакомить читателей с мнениями различных отечественных специалистов по поводу шансов наших спортсменов в тех или иных видах спорта.

Каковы шансы на медали у наших юных боксеров?

Особенно актуальным выглядит этот вопрос после провала взрослой команды на чемпионате мира, где она смогла завоевать лишь две бронзовые медали.

Итак, что думает по этому поводу старший тренер нашей юношеской сборной, живая легенда азербайджанского бокса Агаси Мамедов: "Для начала скажу, что мы будем участвовать на этом турнире двумя составами и Азербайджан представлен во всех 13-ти весовых категориях. Таким образом, в борьбу вступят 26 отечественных боксеров. Конечно, это увеличивает шансы на медали. Но не будем забывать, что на эти Игры приедут представители самых боксерских стран во главе с Россией. Это и Узбекистан, и Казахстан, и Турция... В условиях такой жесточайшей конкуренции будет очень сложно. Тем не менее, я уверен, что азербайджанский бокс не останется без "золота", - отметил Агаси Мамедов.