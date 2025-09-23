https://news.day.az/world/1782469.html Трамп заставил Макрона идти пешком - ВИДЕО Американская полиция остановила в Нью-Йорке кортеж президента Франции Эммануэля Макрона. Как передает Day.Az, причина - проезжал кортеж президента США Дональда Трампа. Возмущенный Макрон вышел из машины, связался с Трампом и с улыбкой попросил "освободить дорогу".
