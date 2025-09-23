Трамп заставил Макрона идти пешком

Американская полиция остановила в Нью-Йорке кортеж президента Франции Эммануэля Макрона.

Как передает Day.Az, причина - проезжал кортеж президента США Дональда Трампа.

Возмущенный Макрон вышел из машины и, увидев, что полиция с его "высочеством" не считается, связался с Трампом.

Неизвестно, что ответил американский лидер, но Эммануэлю пришлось пройтись пешочком.

Даже поцеловаться успел с неизвестным мужчиной.