Керим Велиев посетил в Беларуси могилу Национального героя Азербайджана

Находящаяся с визитом в Республике Беларусь делегация во главе с первым заместителем министра обороны - начальником Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковником Керимом Велиевым посетила в городе Слуцке могилу Национального героя Азербайджана майора Анатолия Николаевича Давидовича и почтила его светлую память.

Как сообщили Day.Az в Минобороны, затем генерал-полковник К.Велиев побывал в доме матери Национального героя Кимы Давидович и поинтересовался её нуждами. Было отмечено, что героизм майора А.Давидовича ещё больше укрепил отношения дружбы и братства между народами Азербайджана и Беларуси, его память с уважением чтят в обеих странах.

Мать Национального героя выразила благодарность Президенту Азербайджанской Республики и руководству Министерства обороны за почтение к памяти её сына, а также за проявленное внимание и заботу.