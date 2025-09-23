https://news.day.az/politics/1782430.html Байрамов и Мирзоян провели встречу в Нью-Йорке 22 сентября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретились в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Байрамов и Мирзоян провели встречу в Нью-Йорке
22 сентября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретились в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, стороны, опираясь на итоги Вашингтонского саммита от 8 августа 2025 года, обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах по продвижению мирной повестки.
Министры договорились продолжить диалог.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре