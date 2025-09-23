Байрамов и Мирзоян провели встречу в Нью-Йорке

22 сентября 2025 года министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян встретились в Нью-Йорке в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщили Day.Az в МИД Азербайджана, стороны, опираясь на итоги Вашингтонского саммита от 8 августа 2025 года, обменялись мнениями о возможных дальнейших шагах по продвижению мирной повестки.

Министры договорились продолжить диалог.