Трамп заявил о заключении крупного контракта между Boeing и Узбекистаном

Узбекистан заключил контракт с американской авиастроительной корпорацией Boeing на сумму более $8 млрд. Об этом на своей странице в социальной сети Truth Social сообщил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава Белого дома назвал заключенную сделку "грандиозной" и поздравил президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с ее подписанием. В соответствии с ней авиакомпания Uzbekistan Airways купит 22 лайнера Boeing Dreamliner 787 на сумму свыше $8 млрд.

Трамп подчеркнул, что соглашение создаст в США более 35 тысяч рабочих мест. Американский президент назвал своего узбекского коллегу человеком слова, с которым будет продолжена совместная работа над многими другими вопросами.