В Баку начался суд над лицами, планировавшими захват заложников и таможенного поста

Состоялось подготовительное заседание суда по делу, возбужденному Службой государственной безопасности (СГБ) в отношении Фахраддина Шахмурова и Джалала Мурадова, обвиняемых в создании экстремистской группировки, планировавшей провокации и захват заложников, а также в государственной измене.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на заседании в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльмина Рустамова были уточнены анкетные данные подсудимых.

Обвиняемому Фахраддину Шахмурову, несмотря на то, что он получил среднее образование на азербайджанском языке, был предоставлен переводчик на лезгинский язык.

Затем адвокат Джалала Мурадова ходатайствовал о замене меры пресечения в виде ареста на домашний арест.

Государственный обвинитель предложил не изменять меру пресечения.

Адвокат Фахраддина Шахмурова ходатайствовал о возвращении дела на предварительное расследование. В качестве основания он указал на то, что на этапе предварительного следствия его подзащитный не был обеспечен переводчиком с лезгинского языка.

Государственный обвинитель возразил, отметив, что обвиняемый достаточно владеет азербайджанским языком, и предложил ходатайство не удовлетворять.

Ходатайства не были удовлетворены.

По решению суда уголовное дело передано в суд, заседание назначено на 6 октября.

Последующие процессы будут проходить в закрытом режиме.

Напомним, комплексными оперативно-розыскными мероприятиями, проведенными Службой Государственной Безопасности было установлено, что граждане Азербайджанской Республики - Шахмуров Фахраддин Гаджи оглу 1984 года рождения, Мурадов Джалал Мурадж оглу 1960 года рождения и другие, вступив в сговор, создали преступное сообщество с целью совершения тяжких и особо тяжких преступных деяний против основ конституционного строя Азербайджанской Республики, готовились к совершению диверсий против государственных учреждений на территории республики, организовывая секретные собрания и различные закрытые группы в социальных сетях.

Было установлено, что на секретном совещании, организованным с участием гражданина иностранного государства, было заявлено о создании флага преступного сообщества, который был вручен Фахраддину Шахмурову для руководства разработкой планов и условий преступлений, которые предстоит совершить ради целей объединения.

Фахраддин Шахмуров совместно с другими членами преступной группировки с целью нанесения ущерба обороноспособности и экономической безопасности страны организованной бандой подготовил диверсионный план по захвату таможенного поста, расположенного на государственной границе Азербайджанской Республики, и взятии в заложники сотрудников и других лиц, служащих там, для предъявления требований преступного сообщества, принятыми мерами незаконные действия организованной группы были предотвращены.

Фахраддин Шахмуров был привлечен к уголовной ответственности по статьям 28.282.2 (подготовка организованной банды к диверсии), 28.215.3 (подготовка к захвату людей в заложники), 218.1 (создание преступного сообщества (организации) и 281.2 (распространение материалов, содержащих антигосударственные призывы) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики, а Джалал Мурадов и другие были привлечены к уголовной ответственности по 281.2 и другим статьям УК, и арестованы, к расследованию также привлечены другие лица.