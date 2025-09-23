Развитие цифровой экосистемы с помощью ИИ требует навыков и инфраструктуры

Успешное использование искусственного интеллекта для создания развитой цифровой экосистемы требует талантов и инфраструктуры.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал генеральный директор и соучредитель GenAI Works Стив Нури, выступая на I Азербайджанском международном инвестиционном форуме в Баку.

"Для того чтобы использовать ИИ для создания более развитой экосистемы, нам нужны два ключевых элемента: талант и инфраструктура. Таланты, очевидно, связаны с навыками. А чтобы развивать таланты в стране, необходимо формировать предпринимательский менталитет и готовность к риску, создавать новые продукты, тестировать их и понимать, как добавить ценность", - сказал он.

Нури отметил, что во многих странах основной фокус ограничивается внутренним рынком, и создаётся что-то интересное лишь для локального сообщества.

"В мире ИИ, чтобы продукт был привлекательным для инвестиций, нужно мыслить глобально. Все инструменты уже доступны, конкуренты могут быстро появиться с похожим продуктом. Если вы не сумеете быстро удовлетворить спрос и использовать все возможности ИИ для развития своего продукта, ваш продукт могут заменить, а на ваших рынках могут появиться конкуренты", - сказал он.