О чем будет сегодня говорить Трамп в ООН?

Президент США Дональд Трамп во вторник, 23 сентября, примет участие в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, где выступит с речью о том, как "глобалистские институты значительно ухудшили мировой порядок", и изложит свое "четкое и конструктивное видение мира".

Как передает Day.Az, об этом пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила во время брифинга.

Также Трамп планирует завтра встретиться с рядом иностранных коллег в кулуарах заседания Генассамблеи ООН, включая президента Украины Владимира Зеленского, о котором Трамп на прошлой неделе заявил, что он должен согласиться на мирное соглашение с Россией.

По словам Левитт, Трамп также встретится с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая настаивает на введении новых санкций против России, и президентом Аргентины Хавьером Милей, главным союзником президента, который разделяет некоторые его политические взгляды.

Трамп встретится с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, как это принято у американских президентов, когда они посещают эту организацию для участия в ежегодной Генеральной Ассамблее.

Позднее Трамп примет лидеров ряда арабских и мусульманских стран, включая Катар, Саудовскую Аравию, Индонезию, Турцию, Пакистан, Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Иорданию, для проведения многосторонних переговоров. Эти переговоры проходят на фоне застопорившихся попыток положить конец войне в Газе и давления на Трампа, требующего от Израиля прекратить боевые действия.

В завершение дня он посетит прием с участием десятков мировых лидеров, а затем вернется в Белый дом.