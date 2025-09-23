https://news.day.az/sport/1782489.html "Нефтчи" подписал контракт с новым легионером "Нефтчи" оформил отношения со своим новым легионером. Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, контракт подписан с Ифеаньи Мэтью, бывшим полузащитником молодежной сборной Нигерии U-20. Легионер, имеющий статус свободного агента, успешно прошел медицинское обследование в Баку. С ним подписан контракт на 2 года (1+1).
