К сведению пенсионеров

Завершилась выплата пенсий за сентябрь 2025 года в Азербайджане.

Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.

Было отмечено, что 10 сентября по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, Нахчыванской Автономной Республике, а 23 сентября - по другим регионам страны, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях, были произведены пенсионные выплаты за сентябрь.