https://news.day.az/society/1782523.html К сведению пенсионеров - Выплаты за сентябрь... Завершилась выплата пенсий за сентябрь 2025 года в Азербайджане. Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
К сведению пенсионеров - Выплаты за сентябрь...
Завершилась выплата пенсий за сентябрь 2025 года в Азербайджане.
Об этом Day.Az сообщили в Государственном фонде социальной защиты при министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана.
Было отмечено, что 10 сентября по городам Баку, Сумгайыт, Абшеронскому району, Нахчыванской Автономной Республике, а 23 сентября - по другим регионам страны, а также лицам, получающим пенсии на льготных условиях, были произведены пенсионные выплаты за сентябрь.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре