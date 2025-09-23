В Ереване самый грязный воздух на Южном Кавказе

В Ереване - самое плохое качество воздуха на Южном Кавказе.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом во время форума "Будущее банковской системы: Инновации и перспективы развития" 23 сентября заявила постоянный координатор ООН в Армении Франсуаза Жакоб.

По ее словам, это сказывается на привлекательности страны. Она указала также на проблему активного опустынивания земель Армении, а также загрязнения рек из-за сельскохозяйственной, строительной и горнорудной деятельности. По оценке Жакоб, в Армении на сферу экологии расходуется лишь 0,6% от ВВП.

Она подчеркнула, что в преддверии проведения COP17 Армения должна показать, что нацелена на выполнение обязательств по защите биоразнообразия. Жакоб пояснила, что конференция призывает на 200 млрд. долларов увеличить глобальное финансирование в эту сферу.