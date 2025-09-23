https://news.day.az/world/1782514.html

Мощное наводнение ударило по Италии - ВИДЕО

Что-то страшное происходит в Италии. Из-за проливных дождей начались масштабные наводнения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местным жителям остается только спасаться от воды на верхних этажах и с грустью наблюдать, как их машины уносит потоком воды. Представляем вашему вниманию данное видео: