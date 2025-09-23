https://news.day.az/world/1782514.html Мощное наводнение ударило по Италии - ВИДЕО Что-то страшное происходит в Италии. Из-за проливных дождей начались масштабные наводнения. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Местным жителям остается только спасаться от воды на верхних этажах и с грустью наблюдать, как их машины уносит потоком воды. Представляем вашему вниманию данное видео:
Мощное наводнение ударило по Италии - ВИДЕО
Что-то страшное происходит в Италии. Из-за проливных дождей начались масштабные наводнения.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Местным жителям остается только спасаться от воды на верхних этажах и с грустью наблюдать, как их машины уносит потоком воды.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре