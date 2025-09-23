Фестиваль "Насими" объединяет культуру, литературу и внутренний духовный мир человека

В Центре Гейдара Алиева состоялось торжественное открытие "Фестиваля поэзии, искусства и духовности - Насими", организованного Фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры Азербайджана в партнерстве со Всемирной исламской организацией по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО), сообщает Day.Az.

На открытии фестиваля прошел Международный форум на тему "В поисках вечной истины", объединивший около семидесяти исследователей и учёных из Азербайджана, Турции, Пакистана, Узбекистана, Канады, Германии, Ирана, Ирака, Омана, Таджикистана и других стран.

В своем выступлении министр культуры Азербайджана Адиль Керимли отметил, что проведение фестиваля в нынешнем году имеет особое значение в условиях обеспечения суверенитета и территориальной целостности страны под руководством Верховного Главнокомандующего, Президента Ильхама Алиева.

Министр подчеркнул роль великого лидера Гейдара Алиева в популяризации наследия Насими - именно благодаря инициативе общенационального лидера 600-летний юбилей Насими был включен в список мероприятий ЮНЕСКО и отмечен в 1973 году в международном масштабе, а также были реализованы значимые проекты. А распоряжение Президента Ильхама Алиева о проведении мероприятий, посвящённых 650-летию Насими и объявление 2019 года в Азербайджане "Годом Насими" дало новый импульс к изучению наследия великого поэта. Была выражена благодарность Первому вице-президенту, Президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за инициативу проведения фестиваля. Также выражена благодарность ИСЕСКО и его генеральному директору Салиму бин Мухаммед Аль-Малику за партнёрство и внимание к исламской культуре, образованию и духовным ценностям.

"Наследие Насими - это не только культурная и литературная ценность, но и основа гуманистического взгляда на мир, актуального для всего человечества. Считаем, что этот фестиваль имеет особое значение, ведь обсуждение творчества Насими, его философии и богатого литературного наследия происходит в более глубоком и системном контексте, открывая новые горизонты для мировой науки и литературы.

Фестиваль "Насими" - это не просто праздник литературы. Это синтез поэзии, философии, культуры, гуманизма. Он стал объединяющей площадкой для диалога между культурами, наукой и духовными ценностями.

Это не случайно, что в последние годы творчество Насими стало предметом серьёзного внимания в исламском мире и на Востоке. Его творчество занимает особое место в гуманитарных исследованиях, а философия, основанная на ценности человека, его внутреннего мира, справедливости - чрезвычайно актуальна для нашего времени. Уверены, что и в рамках нынешнего фестиваля международный форум внесёт вклад в развитие новых идей, направленных на утверждение этих ценностей, особенно среди молодёжи. Ведь в центре философии Насими всегда стоит человек и его достоинство. И это касается не только культуры, но и всех сфер общественной жизни, экономики, образования и даже государственной политики. Насими сегодня - это не только поэт, но и источник гуманистических ориентиров.

Фестиваль "Насими" - уникальное событие, которое объединяет культуру, литературу и внутренний духовный мир человека", - отметил министр.

Напомним, что фестиваль, проводимый с 2018 года, стал традицией и важной культурной платформой, призванной объединять поколения и культуры, содействовать диалогу, а также раскрывать богатейшее наследие великого мыслителя и поэта Имадеддина Насими сквозь призму современного искусства. В этом году, с 23 по 25 сентября, Баку и Шамахы становятся центрами насыщенной программы, посвящённой изучению философского и литературного наследия поэта, а также широкому спектру мероприятий в области литературы, театра и музыки.