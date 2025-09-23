В Баку обсудили развитие азербайджано-польских отношений в политической и экономической сферах

Спикер Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Сахиба Гафарова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Республики Польша Павлом Радомски.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

С.Гафарова поздравила дипломата с началом деятельности в Азербайджане и выразила уверенность, что он внееёт вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений.

В ходе беседы отмечалась богатая история связей между нашими странами и народами, и с удовлетворением было упомянуто текущее развитие отношений между Азербайджаном и Польшей в политической и экономической сферах. Также, была подчёркнута роль визитов высшего и высокого уровней в прогрессе взаимосвязей.

В ходе беседы было отмечено, что связи между Азербайджаном и Польшей имеют богатую историю. С удовлетворением были подчеркнуты текущее развитие сотрудничества в политической и экономической сферах, а также особая роль визитов на высшем и высоком уровнях в укреплении взаимных отношений.

Отдельно была подчеркнута положительная роль межпарламентских связей и важность контактов в этом направлении. Собеседники также отметили вклад деятельности групп дружбы в углубление сотрудничества между законодательными органами двух стран.

Посол Павел Радомски поделился положительными впечатлениями о развитии Азербайджана и столицы - Баку. Он отметил свою поездку на освобождённые от оккупации территории и рассказал о глубоком впечатлении от масштабных восстановительных и созидательных работ, ведущихся там.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.