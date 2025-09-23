Генсек ООН отметил соглашение между Азербайджаном и Арменией как позитивное событие

Прошедший год принес проблески надежды, включая соглашение между Азербайджаном и Арменией, заключенное при посредничестве США.

Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Прошедший год принес проблески надежды, включая прекращение огня между Камбоджей и Таиландом, а также соглашение между Азербайджаном и Арменией, заключенное при посредничестве США. Однако слишком многие кризисы остаются без контроля, а безнаказанность продолжает преобладать", - сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что Совет Безопасности должен стать более прозрачным и эффективным.

Напомним, что 8 августа Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент США Дональд Трамп и Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Совместную декларацию по итогам встречи в Вашингтоне между Президентом Азербайджана и Премьер-министром Армении.

В ходе той же встречи Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян парафировали проект "Соглашения о установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией" и подписали совместное письмо нынешнему Председателю ОБСЕ относительно закрытия минского процесса ОБСЕ, персонального представителя Председателя ОБСЕ по конфликту, рассматриваемому на Минской конференции, и Рабочей группы высокого уровня.