Военные атташе иностранных государств посетили Военный институт имени Гейдара Алиева

В соответствии с годовым планом деятельности, утверждённым министром обороны Азербайджанской Республики генерал-полковником Закиром Гасановым, для военных атташе иностранных государств, аккредитованных в нашей стране, был организован ознакомительный визит в Военный институт имени Гейдара Алиева.

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в минобороны Азербайджана.

Сначала военные атташе возложили цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, установленному на территории военного учебного заведения, и почтили его светлую память. Затем был посещён мемориальный комплекс в честь воспитанников института, павших в Отечественной войне.

Представители аппаратов военных атташе 17 стран ознакомились с условиями, созданными для личного состава в военном институте, и с учебным процессом.

Гостям был представлен брифинг о деятельности Военного института имени Гейдара Алиева, даны ответы на интересующие их вопросы.

Военные атташе также посетили музей Гейдара Алиева, расположенный в военном учебном заведении, где ознакомились с фотостендом, отражающим жизнь и политическую деятельность общенационального лидера. Гостям была представлена информация о деятельности общенационального лидера в области армейского строительства.

Военные атташе выразили благодарность руководству министерства обороны за высокий уровень организации визита.