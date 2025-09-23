На Геассамблее ООН начались высокоуровневые дебаты

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке начались высокоуровневые дебаты в рамках 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш открыл заседание вступительной речью.

Затем выступит председатель Генеральной Ассамблеи ООН этого года Анналена Бербок. После этого традиционно с первой речью выступит Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Затем на трибуну в качестве хозяина мероприятия выйдет Президент США Дональд Трамп.

Сессия под названием "Вместе лучше: 80 и более лет ради мира, развития и прав человека" будет посвящена таким темам, как российско-украинская война, ситуация в секторе Газа, палестинский вопрос, Цели устойчивого развития и климатический кризис.

Дебаты высокого уровня продлятся до 30 сентября.