Названа дата очередного заседания суда по уголовному делу Рубена Варданяна

Как сообщалось, 23 сентября продолжился судебный процесс по уголовному делу в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по таким статьям Уголовного кодекса Азербайджана, как преступления против мира и человечности, военные преступления, терроризм, финансирование терроризма, а также в других тяжких преступлениях.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на состоявшемся в Бакинском военном суде открытом заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Анара Рзаева и Джамала Рамазанова (резервный судья - Гюнель Самедова), обвиняемый был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, то есть русский, а также избранным им самим адвокатом.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим и их правопреемникам состав суда, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других участников, а также разъяснил их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Далее были заслушаны показания потерпевших.

Очередное заседание суда назначено на 30 сентября.

Напомним, что Рубен Варданян обвиняется по статьям 100.1, 100.2 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны), 107 (депортация или принудительное переселение населения), 109 (преследование), 110 (насильственное исчезновение человека), 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (применение пыток), 114.1 (наемничество), 115.2 (нарушение законов и обычаев войны), 116.0.1, 116.0.2, 116.0.10, 116.0.11, 116.0.16, 116.0.18 (нарушение норм международного гуманитарного права во время вооруженных конфликтов), 120.2.1, 120.2.3, 120.2.4, 120.2.7, 120.2.11, 120.2.12 (умышленное убийство), 29,120.2.1, 29,120.2.3, 29,120.2.4, 29,120.2.7, 29,120.2.11, 29,120.2.12 (покушение на умышленное убийство), 192.3.1 (незаконное предпринимательство), 214.2.1, 214.2.3, 214.2.4 (терроризм), 214-1 (финансирование терроризма), 218.1, 218.2 (организация преступного сообщества), 228.3 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, комплектующих деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств), 270-1.2, 270-1.4 (деяния, создающие угрозу авиационной безопасности), 278.1 (насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства), 279.1, 279.2, 279.3 (создание не предусмотренных законодательством вооруженных формирований или групп), 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) УК Азербайджанской Республики.

Trend напоминает, что предварительное расследование уголовного дела в отношении гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики о преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма и другим статьям, было проведено в Службе государственной безопасности Азербайджанской Республики.