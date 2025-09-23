Установлены корреспондентские отношения между депозитарными структурами Азербайджана и Казахстана

Между Национальным депозитарным центром Азербайджанской Республики и Центральным депозитарием ценных бумаг Республики Казахстан подписано соглашение об открытии взаимных счетов. Соглашение было подписано председателями правлений обеих организаций в рамках Всемирного форума центральных депозитариев, прошедшего в Алматы.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Национальном депозитарном центре Азербайджана сообщили, что данная инициатива направлена ​​на расширение трансграничного доступа между рынками капитала двух стран. Созданный механизм прямого соединения обеспечит инвесторам прямой доступ к фондовым рынкам Азербайджана и Казахстана, придаст импульс развитию трансграничных инвестиций и послужит более глубокой финансовой интеграции.

Благодаря этому сотрудничеству участники рынка смогут хранить ценные бумаги непосредственно на номинальных счетах депо центральных депозитариев и эффективно осуществлять расчеты. Это создаст новые возможности для доступа казахстанских инвесторов на азербайджанский рынок, а азербайджанских инвесторов - на казахстанский.

Инициатива также способствует диверсификации инвестиционных портфелей и дальнейшему укреплению сотрудничества между финансовыми рынками двух стран. Ожидается, что после завершения всех необходимых технических мероприятий междепозитарная инфраструктура будет полностью готова к эксплуатации.

Следует отметить, что данный шаг предпринимается в рамках расширения междепозитарных связей, предусмотренного Стратегией развития НДЦ на 2024-2026 годы.