https://news.day.az/hitech/1782518.html Мошенники массово обманывают любителей роботов - ВИДЕО После того, как в соцсетях завирусилось сгенерированное нейросетями видео с робоконем, появились десятки мошеннических ресурсов, которые начали собирать с пользователей деньги на покупку несуществующего робогаджета. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Мошенники массово обманывают любителей роботов - ВИДЕО
После того, как в соцсетях завирусилось сгенерированное нейросетями видео с робоконем, появились десятки мошеннических ресурсов, которые начали собирать с пользователей деньги на покупку несуществующего робогаджета.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Несмотря на то, что большинство мошеннических ресурсов даже не потрудились удалить с видео лейбл студии ИИ, создавшей ролик, на уловку мошенников уже попались сотни человек. По разным оценкам, обмануть доверчивых покупателей удалось на сумму от 4 до 15 миллионов долларов.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре