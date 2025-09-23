Мошенники массово обманывают любителей роботов

После того, как в соцсетях завирусилось сгенерированное нейросетями видео с робоконем, появились десятки мошеннических ресурсов, которые начали собирать с пользователей деньги на покупку несуществующего робогаджета.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Несмотря на то, что большинство мошеннических ресурсов даже не потрудились удалить с видео лейбл студии ИИ, создавшей ролик, на уловку мошенников уже попались сотни человек. По разным оценкам, обмануть доверчивых покупателей удалось на сумму от 4 до 15 миллионов долларов.

Представляем вашему вниманию данное видео: