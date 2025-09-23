Обнаружены останки корабля-призрака, исчезнувшего 140 лет назад

В США на дне озера Мичиган нашли затонувшее 140 лет назад грузовое судно.

Как передает Day.Az, об этом пишет Associated Press.

Исследовательская команда во главе с исследователем Брендоном Байлодом наткнулась на обломки судна "Ф. Дж. Кинг" с помощью гидролокатора. По его словам, корпус выглядел неповрежденным. "Некоторым из нас пришлось ущипнуть друг друга, - признался Байлод. - Мы не могли поверить, что на самом деле нашли его, и так быстро".

Судно "Ф. Дж. Кинг" пытались найти с 1970-х годов. Экспедиции мешали противоречивые данные о местонахождении корабля. Капитан судна Уильям Гриффин говорил, что оно затонуло примерно в восьми километрах от гавани Бейли. Смотритель маяка же утверждал, что видел его гораздо ближе к берегу. Обломки не могли найти ни рыбаки, ни охотники за затонувшими сокровищами. Из-за этого "Ф. Дж. Кинг" приобрел репутацию корабля-призрака.

"Ф. Дж. Кинг" - 44-метровое грузовое судно с тремя мачтами, построенное в 1867 году в Толедо. На нем перевозили зерно и железную руду. 15 сентября 1886 года корабль, нагруженный рудой, попал в шторм и пошел ко дну. Его экипаж успел спастись.