Сахиба Гафарова провела встречу с генеральным прокурором Лаоса

23-го сентября спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова провела встречу с делегацией во главе с Сайсана Хотфутхоном, генеральным прокурором Верховной народной прокуратуры Лаосской Народно-Демократической Республики, находящимся в Азербайджане с визитом с целью участия в проводимой в Баку международной конференции "На страже суверенитета: статус прокуратуры в Конституции".

Как передает Day.Az, об этом Trend сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса.

Отметив значимость проводимой в Баку международной конференции, спикер Милли Меджлиса выразила уверенность в том, что данное мероприятие внесёт вклад в обмен передовым опытом прокурорской практики, а также в дело выявления общих вызовов.

Было упомянуто успешное развитие отношений между Азербайджаном и Лаосом в различных сферах. Подчёркивались активное сотрудничество и взаимоподдержка наших государств в международных организациях, особенно в рамках ООН и Движения неприсоединения.

Также говорилось о том, что политические партии наших стран - партия "Ени Азербайджан" и Народно-революционная партия Лаоса - тесно сотрудничают в рамках Международной конференции азиатских политических партий.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по вопросам отношений между парламентами, и была отмечена положительная роль сотрудничества законодательных органов в развитии связей между странами. В том числе были затронуты вопросы сотрудничества в международных парламентских организациях. Говорилось о том, что наши парламенты сотрудничают на таких важных платформах, как Межпарламентский союз и Парламентская сеть Движения неприсоединения.

Генеральный прокурор Сайсана Хотфутхон, благодаря за встречу, также выразил азербайджанской стороне признательность за проведение на высоком уровне международной конференции для органов прокуратуры в Баку. Коснувшись важности конференции, генеральный прокурор выразил уверенность в том, что она внесет свой вклад в укрепление сотрудничества между органами прокуратуры дружественных стран.

Далее в ходе беседы он передал поздравления по случаю 30-летия принятия Конституции и поделился мнением о дальнейшем развитии межпарламентских, экономических, логистических и других связей между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями также на иные темы, интересующие обе стороны.