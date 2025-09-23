В Баку почтили память легендарного разведчика Рзагулу Гулиева

В Баку в Культурном центре Государственной службы безопасности состоялось торжественное мероприятие, посвященное памяти выдающегося разведчика Рзагулу Гулиева, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Собрание ветеранов органов безопасности и представителей общественности было организовано Общественным объединением ветеранов специальных служб Азербайджана "Альянс" и приурочено к 110-летию со дня рождения Рзагулу Гулиева.

Открыв мероприятие, председатель "Альянса" Фахри Абасов поприветствовал гостей, рассказал о вкладе Рзагулу Гулиева в развитие органов государственной безопасности и подчеркнул его значимость как личности, посвятившей жизнь защите страны.

От имени семьи выступила дочь разведчика Зарифа Гулиева, выразившая признательность организаторам за теплую память об отце. "Сегодня проведение подобных мероприятий и рассказы о жизни таких людей служат примером для молодежи. Она должна знать героев истории Азербайджана", - отметила она.

Ветераны спецслужб, в том числе Шамиль Сулейманов, Фахреддин Тахмазов и Ариф Зейналов, поделились воспоминаниями о профессиональных и человеческих качествах Гулиева. Они подчеркнули его доброжелательность, спокойствие, справедливость и умение помогать людям независимо от их статуса.

Писатель и общественный деятель Эльмира Ахундова рассказала гостям о непростом пути Гулиева - от трудного детства до высоких должностей в органах безопасности. Она отметила его настойчивость, трудолюбие и способность находить справедливые решения даже в сложных ситуациях.

Рзагулу Гусейн оглу Гулиев родился 13 сентября 1915 года в Зангезурском регионе. В 1918 году его семья стала беженцами после насилия армянских дашнаков. Потеряв родителей и брата, он с раннего возраста начал трудовую деятельность, а с 1944 года посвятил более 35 лет службе в органах государственной безопасности Азербайджана, пройдя путь от рядового сотрудника до руководителя крупных подразделений и получив звание полковника. Гулиев пользовался безоговорочным доверием людей и был известен как человек с редким даром работать с людьми, помогать каждому, кто обращался к нему за поддержкой. Он избирался депутатом городских и районных советов, занимал руководящие посты и был награжден государственными орденами. После выхода на пенсию в 1979 году работал начальником бакинского отделения Всесоюзного акционерного общества "Интурист". Скончался в апреле 1982 года после тяжелой болезни.

В завершение встречи Зарифе Гулиевой были вручены подарки и медаль от председателя "Альянса". Гостям также был показан документальный фильм о Рзагулу Гулиеве, после чего состоялась фотосессия на память.

Сегодня память о Рзагулу Гулиеве живет в сердцах тех, кто знал его как человека с большой буквы - профессионала, наставника и настоящего защитника слабых.