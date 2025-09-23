https://news.day.az/officialchronicle/1782708.html Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с Президентом Кении - ФОТО 23 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с Президентом Республики Кения Уильямом Руто в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
23 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с Президентом Республики Кения Уильямом Самоэйем Руто
Новость обновляется
