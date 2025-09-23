Председатель Народной скупщины Сербии прибыла с официальным визитом в Азербайджан

23 сентября председатель Народной скупщины Республики Сербия Ана Брнабич прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, спикера Народной скупщины Сербии встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, посол Азербайджана в Сербии Кямиль Хасиев, посол Сербии в нашей стране Драган Владисавлевич и другие официальные лица.

Председатель Национальной Ассамблеи Сербии Ана Брнабич в рамках официального визита проведет ряд встреч и будет участвовать в обмене мнениями о развитии взаимоотношений.