Председатель Народной скупщины Сербии прибыла с официальным визитом в Азербайджан - ФОТО
23 сентября председатель Народной скупщины Республики Сербия Ана Брнабич прибыла с официальным визитом в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, спикера Народной скупщины Сербии встречали заместитель председателя Милли Меджлиса Зияфет Аскеров, посол Азербайджана в Сербии Кямиль Хасиев, посол Сербии в нашей стране Драган Владисавлевич и другие официальные лица.
Председатель Национальной Ассамблеи Сербии Ана Брнабич в рамках официального визита проведет ряд встреч и будет участвовать в обмене мнениями о развитии взаимоотношений.
