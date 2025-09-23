https://news.day.az/officialchronicle/1782719.html Первая леди Мехрибан Алиева в Нью-Йорке приняла участие в приеме «Вместе создаем будущее» 23 сентября в Нью-Йорке состоялся приём "Построить будущее вместе" от имени Первой леди США Мелании Трамп. Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие Первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева. Новость обновляется
Первая леди Мехрибан Алиева в Нью-Йорке приняла участие в приеме «Вместе создаем будущее»
23 сентября в Нью-Йорке от имени первой леди США Мелании Трамп был дан прием "Вместе создаем будущее".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.
Новость обновляется
