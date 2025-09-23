Первая леди Мехрибан Алиева в Нью-Йорке приняла участие в приеме «Вместе создаем будущее»

23 сентября в Нью-Йорке от имени первой леди США Мелании Трамп был дан прием "Вместе создаем будущее".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняла участие первая леди Азербайджана Мехрибан Алиева.

Новость обновляется