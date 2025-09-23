Президент Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с генеральным секретарем Совета Европы

23 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке с генеральным секретарем Совета Европы Аленом Берсе, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется